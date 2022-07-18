Болельщик сообщил о трёх трансферах «Динамо»

Адвокат Александр Добровинский, который является болельщиком столичного «Динамо», поделился инсайдом касательно трансферов своего любимого клуба.

«Сегодня узнал о том, что «Динамо» купило двух центральных защитников и опорника. Это легионеры. Они укрепят команду», - передает слова болельщика «Спорт-экспресс».

В минувший уик-энд стартовал новый сезон чемпионата России. В первом туре Премьер-лиги «Динамо» расписало мировую с «Ростовом». Матч завершился со счетом 1:1.

Во втором туре «бело-голубые» на «ВТБ Арене» примут столичное «Торпедо». Поединок состоится в воскресенье, 24 июля.