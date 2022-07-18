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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Болельщик сообщил о трёх трансферах «Динамо»

18 Июля 2022 • 10:17 Комментировать
Динамо Москва
1:1
Ростов
окончен

Адвокат Александр Добровинский, который является болельщиком столичного «Динамо», поделился инсайдом касательно трансферов своего любимого клуба.

«Сегодня узнал о том, что «Динамо» купило двух центральных защитников и опорника. Это легионеры. Они укрепят команду», - передает слова болельщика «Спорт-экспресс».

В минувший уик-энд стартовал новый сезон чемпионата России. В первом туре Премьер-лиги «Динамо» расписало мировую с «Ростовом». Матч завершился со счетом 1:1.

Во втором туре «бело-голубые» на «ВТБ Арене» примут столичное «Торпедо». Поединок состоится в воскресенье, 24 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Александр Добровинский
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