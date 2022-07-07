Бальбуэна сообщил руководству «Динамо», что хочет уйти

Защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна сообщил руководству московского клуба о желании покинуть команду.

Как сообщает Metaratings, парагваец имеет предложения от ряда бразильских и европейских клубов. Ранее сообщалось, что в услугах 30-летнего футболиста заинтересован «Коринтианс».

В минувшем сезоне Бальбуэна провёл в составе «Динамо» 31 матч, отметившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Действующее соглашение игрока сборной Парагвая с российским клубом рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 6 миллионов евро.