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Балахнин: У «Ростова» будут шансы в игре с «Динамо»

17 Июля 2022 • 16:26 Комментировать
Динамо Москва
...
Ростов
Через 2 ч. 3 мин.

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин заявил, что ростовский клуб может отобрать очки у «Динамо».

«Думаю, что у подпочечных Карпина есть шансы отобрать очки в сегодняшнем матче у «Динамо», они реальны. Будет нелегко, но ребята должны постараться», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

Эксперт считает, что шансы в матче у «Ростова» точно будут, хотя и нужно признать, что «Динамо» сильнее по составу. У «бело-голубых» интересная молодежь.

Сегодня, 17 июля, «Динамо» в матче первого тура сыграет против «Ростова». Начало встречи в 20:00 по московскому времени. За текстовой трансляцией игры можно следить на портале LiveResult.

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Ростов Динамо Москва Валерий Карпин Сергей Балахнин
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