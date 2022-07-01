Футболист «Локомотива» Сильянов следующий сезон проведёт в «Ростове»

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов следующий сезон проведёт в «Ростове», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, стороны ведут переговоры о возможной аренде футболиста с правом выкупа. Портал Transfermarkt оценивает Сильянова в 1,5 миллиона евро.

Вторую часть минувшего сезона 21-летний футболист также провёл в «Ростове» на правах аренды. За команду Валерия Карпина защитник отыграл 12 матчей, отметившись двумя результативными передачами.

По итогам прошедшего розыгрыша РПЛ ростовчане заняли девятое место в турнирной таблице, отстав от шестых «железнодорожников» на 10 очков.