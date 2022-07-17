Лещенко надеется на победу «Динамо» над «Ростовом»

Певец Лев Лещенко заявил, что надеется на победу «Динамо» в матче против «Ростова».

«Надеюсь на победу «Динамо», хотя трудно сейчас что-то предполагать, ведь у команды новый тренер… Существуют проблемы с центральными защитниками, что ослабило команду», — приводит слова Лещенко «РБ Спорт».

Болельщик «Динамо» надеется, что наставник «бело-голубых» Славиша Йоканович справится со всеми проблемами.

Сегодня, 17 июля, «Динамо» в матче первого тура сыграет против «Ростова». Начало встречи в 20:00 по московскому времени. За текстовой трансляцией игры вы можете следить на портале LiveResult.