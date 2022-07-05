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Агент: «Сильянову нужна игровая практика, он не намерен покидать «Локомотив»

05 Июля 2022 • 11:52 Комментировать
Динамо Москва
...
Ростов
17.07 20:00

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы защитника «Локомотива» Александра Сильянова, прокомментировал переход футболиста в «Ростов» на правах аренды.

Напомним, что вторую часть минувшего сезона Сильянов также провёл в аренде в команде Валерия Карпина.

Агент назвал очередную аренду Сильянова разумным решением, так как в «Локомотиве» на позиции 21-летнего защитника наблюдается высокая конкуренция, а его клиенту необходима игровая практика.  

«Ростов» для него знакомый клуб, прошлый сезон он там провёл и прогрессировал. Томас Цорн, «Локомотив» и тренерский штаб вправе принимать те или иные решения по определённому составу», — приводит слова Шпинёва Metaratings.

Также агент отметил, что Сильянов не намерен покидать «Локомотив» на постоянной основе.

В минувшем сезоне защитник провёл за «Ростов» 12 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ростов Александр Сильянов
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