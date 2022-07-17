Глебов: «Конечно, недовольны»

«Ростов» начал сезон в российской Премьер-лиге с ничьей в гостевом матче против московского «Динамо», по ходу игры команде пришлось отыгрываться. Тем не менее, в итоге у «Ростова» были шансы и на победу - и полузащитник команды Данил Глебов назвал ничью неудовлетворительным результатом, посетовав на потерю очков.

- Получилось, что сыграли 1:1, конечно, недовольны, потому что должны были забирать три очка в этой встрече. Если бы реализовали все моменты, то не говорили бы сейчас об этом, - цитирует игрока новостное агентство ТАСС.

В следующем туре «Ростов» снова сыграет в Москве, но уже с «Локомотивом», игра состоится 24 июля.