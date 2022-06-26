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Лещук: «Йоканович пока находится немного в стороне»

26 Июня 2022 • 15:45 Комментировать
Динамо Москва
...
Ростов
17.07 20:00

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал о том, как проходят тренировки под руководством нового главного тренера «бело-голубых» Славиши Йокановича.

«Пока Йоканович присматривается. Он наблюдает, кто и что из себя представляет — как футболисты и люди. Находится немного в стороне», — приводит слова Лещука «Спорт-Экспресс».

Напомним, что официально о назначении сербского специалиста на пост главного тренера «Динамо» было объявлено 17 июня. Вчера, 25 июня, Йоканович провёл свой первый товарищеский матч в новом качестве, одолев команду «Амкал» (5:0).

Ранее сербский тренер работал в ряде английских клубов: «Шеффилд Юнайтед», «Фулхэм» и «Уотфорд». Кроме того, он имеет опыт работы в чемпионатах Сербии, Испании, Израиля, Болгарии и Катара.   

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Славиша Йоканович Игорь Лещук
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