Сторожук: «Думаю, в целом в хорошем настроении подошли к сезону»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук поделился ожиданиями от матча с «Факелом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Во-первых, хочу поздравить наших болельщиков, всех нас, всех работников с тем, что возобновляется чемпионат. Мы все ради них играем и будем прикладывать максимум усилий, чтобы их не огорчать. Что сказать? Плодотворно работали. Да есть моменты, на которые хотелось бы обратить больше внимания, больше поработать вместе, потому что были моменты, когда кто-то куда-то отъезжал, кто-то после сезона долечивался, кто-то приобретал травмы по ходу подготовки. Были небольшие проблемы, но я думаю, в целом в хорошем настроении подошли, а то, какой будет результат, сама игра покажет, скоро мы узнаем об этом.