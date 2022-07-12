Карпин рассказал, что чувствует перед стартом нового сезона РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что испытывает тревогу в преддверии нового сезона Российской премьер-лиги.

«Перед стартом сезона есть тревога — не от отъезда иностранцев, это как раз ожидаемое явление — а от того, как начнем сезон», — приводит слова Карпина «РБ Спорт».

Тренер заявил, что клуб пополнили Даниил Уткин, Данила Прохин, вернулись Евгений Чернов, Николай Комличенко, Александр Сильянов. Некоторые из них не проходили предсезонные сборы с «Ростовом», поэтому не совсем понятно, насколько они готовы.

В первом туре нового сезона РПЛ «Ростов» встретится с «Динамо», матч состоится 17 июля.