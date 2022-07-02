«Хельсинборг» продлил аренду Гиговича

Полузащитник «Ростова» Армин Гигович продолжит карьеру в «Хельсинборге», сообщает Transfermarkt.

По информации источника, шведский клуб продлил аренду Гиговича до 31 августа нынешнего года.

Напомним, футболист пополнил состав «Хельсингборга» в марте. С тех пор хавбек провёл за шведский клуб девять матчей, отметившись в них одним забитым мячом.

Гигович защищает цвета «Ростова» с осени 2020 года. В минувшем сезоне шведский полузащитник отыграл в составе российской команды 13 матчей, отдав в них одну результативную передачу.