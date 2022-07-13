Фанаты «Динамо» выбрали лучший гол команды на летних сборах. Первое место в голосовании уверенно занял гол Александра Овечкина.

Напомним, известный хоккеист сыграл за «Динамо» в товарищеском матче против «Амкала». Овечкин, давний фанат «бело-голубых», вышел на игру с капитанской повязкой и провёл на поле какое-то время.

Александр Овечкин смог забить с передачи Фёдора Смолова пяткой. Известный хоккеист с левой ноги пробил точно в дальний нижний угол.

Первый официальный матч «Динамо» проведёт уже в воскресенье, 17 июля. В стартовом туре РПЛ московская команда сыграет против «Ростова».