Балахнин: «Ростов» должен быть выше девятого места

Российский тренер Сергей Балахнин считает, что «Ростов» в новом сезоне РПЛ улучшит свой результат.

«Думаю, «Ростов» в целом должен выступить лучше, чем в прошлом сезоне. По составу команда заслуживает большего, чем девятое или десятое место», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

По мнению эксперта, на данный момент все команды в Российской премьер-лиге находятся на одном уровне, исключением является только «Зенит». Всем будет тяжело из-за отъезда футболистов.

По итогам минувшего сезона чемпионата России «Ростов» занял девятое место в турнирной таблице, сумев набрать 38 очков в 30 встречах.