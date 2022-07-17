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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Балахнин: «Ростов» должен быть выше девятого места

17 Июля 2022 • 16:40 Комментировать
Динамо Москва
...
Ростов
Через 2 ч. 12 мин.

Российский тренер Сергей Балахнин считает, что «Ростов» в новом сезоне РПЛ улучшит свой результат.

«Думаю, «Ростов» в целом должен выступить лучше, чем в прошлом сезоне. По составу команда заслуживает большего, чем девятое или десятое место», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

По мнению эксперта, на данный момент все команды в Российской премьер-лиге находятся на одном уровне, исключением является только «Зенит». Всем будет тяжело из-за отъезда футболистов.

По итогам минувшего сезона чемпионата России «Ростов» занял девятое место в турнирной таблице, сумев набрать 38 очков в 30 встречах.

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