Карпин — о трансферах «Ростова»: «Ни один тренер не откажется от усиления»

Наставник «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о трансферной кампании клуба.

«Ни один тренер не откажется от усиления. Если появится какой-то игрок, который нас реально сможет усилить, мы от него не откажемся», — сказал Карпин DON 24.

Тренер отметил, что нужно учитывать финансовые возможности ростовского клуба, которые не являются безграничными.

«Ростов» откроет новый для себя сезон Российской премьер-лиги гостевым матчем против «Динамо». Игра пройдет 17 июля, начало запланировано на 20:00 по московскому времени. Затем у южан будет гостевая встреча с «Локомотивом» и домашняя с «Химками».