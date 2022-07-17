Хохлов: Хотелось бы увидеть «Динамо» в медалях

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов заявил, что хочет видеть «бело-голубых» в тройке по итогам сезона. В этом сезоне «Динамо» празднует 100-летие клуба.

«Руководство говорило, что хочет к этой дате стать чемпионами, но это будет тяжело сделать, хотя нет ничего невозможного. Хочется, чтобы команда оказалась в тройке по итогам сезона», — цитирует Хохлова «РБ Спорт».

Эксперт сообщил, что ему очень хочется посмотреть на игру «Динамо». Команда потеряла игроков, сменился тренер, у «бело-голубых» нет опытных центральных защитников. Эта позиция требует усиления.

Сегодня, 17 июля, «Динамо» дома примет «Ростов» в матче первого тура РПЛ, начало игры в 20:00 по московскому времени.