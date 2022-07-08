Комличенко сегодня прибудет в Ростов

Нападающий «Динамо» Николай Комличенко сегодня вечером прибудет в Ростов-на-Дону, чтобы завершить свой переход в местный клуб, сообщает Sport24.

Ранее стало известно, что стороны договорились о трансфере 27-летнего футболиста. Ростовчане заплатят за переход игрока около 1 миллиона евро, а сам Комличенко подпишет четырёхлетнее соглашение.

В минувшем сезоне нападающий так же выступал за «Ростов» на правах аренды. В РПЛ он провёл 28 матчей, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока сборной России в 3 миллиона евро.