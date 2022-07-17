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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колыванову не понравилась игра «Динамо»

17 Июля 2022 • 23:23 Комментировать
Динамо Москва
1:1
Ростов
окончен

Московское «Динамо» не смогло начать новый сезон российской Премьер-лиги с победы, несмотря на то, что быстро повело в счете в игре с «Ростовом». В середине второго тайма ростовчане отыгрались, и в результате москвичи были вынуждены довольствоваться лишь одним очком.

Бывший футболист московского клуба Игорь Колыванов поделился своим мнением об итогах матча. Он не в восторге от того, как сыграл московский клуб - по мнению Колвыванова, «Динамо» должно было претендовать на победу в этой игре.

- Мы привыкли видеть «Динамо», которое атакует и прессингует всю игру, но весь второй тайм оно играло от обороны. Честно говоря, не думал, что так сыграет, не впечатлило, - цитирует футболиста Metaratings.ru.

В следующем туре «Динамо» примет в домашнем матче «Торпедо», игра состоится 24 июля в Москве.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Игорь Колыванов
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