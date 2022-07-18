​Карпина разозлила ничья с «Динамо» - Комличенко

«Ростов» начал новый чемпионат с гостевой ничьей с «Динамо» (1:1). По словам форварда ростовчан Николая Комличенко, наставник команды Валерий Карпин был зол после этого результата.

«Эмоции Карпина в раздевалке? Злость и ярость. Не буду говорить, как выглядит злость Карпина. Поговорили на повышенных тонах», - высказался Комличенко. Видео с его словами было опубликовано в телеграм-канале «Футбольный Биги».

Следующий матч Российской премьер-лиги «Ростов» проведёт в ближайшее воскресенье, 24 июля. Команда Валерия Карпина сыграет в гостях у московского «Локомотива».