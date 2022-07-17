Карпин: «Первый гол пропустили - детский сад»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на пресс-конференции после матча с «Динамо» (1:1) дал комментарий по недочётам в игре команды.

- Что сегодня помешало забрать три очка?

- Реализация. Нужно было реализовывать все моменты, и все было бы по-другому, - отметил полузащитник Данил Глебов.

- Не только реализация. Первый гол пропустили - детский сад, - поправил подопечного Карпин.

Напомним, что ростовчане пропустили мяч уже на 16-й минуте после удара Вячеслава Грулёва. За южан отличился Николай Комличенко, который на днях сменил «Динамо» на команду рстовчан.