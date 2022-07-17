Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче между «Динамо» и «Ростовом».

- «Ростов» сегодня очень понравился. Играли на выезде, а такое ощущение, что играли дома. Ростовчане создали больше моментов, чем соперник, но реализация их немного подвела. «Динамо» удивило в отрицательном плане: при своих болельщиках и домашней атмосфере команда не показала ничего. В начале матча была комбинация и гол Грулёва, но дальше остроту в атаке мы видели только от «Ростова». Команда Карпина создавала много моментов.

Так что ничья - подарок для «Динамо и потеря для «Ростова». Ничья в пользу «Динамо», скажем так. «Ростов» с такой игрой обязан был брать три очка, команда выглядела здорово. Такой «Ростов» - однозначно претендент на медали, если команда продолжит так играть.

Когда Валерий Карпин пришел, команда вообще была внизу таблицы. При нем она заиграла по-другому. Сейчас ещё прошло время. В этом сезоне «Ростов» будет другим, так что эта команда будет бороться за самые высокие места. Вообще в первом туре РПЛ уже многие команды удивили и результатами, и игрой. Приятно смотреть.

Карпин не мало проработал в «Ростове». У него есть поддержка от президента клуба. Финансовая сторона у «Ростова» сейчас, наверное, в порядке, это тоже важно. Ростов-на-Дону для Карпина уже становится родным домом, и это тоже ему помогает. Везде, где Карпин работал, он добивался результата дисциплиной и порядком. Не зря его позвали в сборную. На сегодняшний день он, наверное, лучший российский тренер. Но мне ещё очень нравится работа Осинькина и Федотова. «Крылья» заиграли новыми красками, «Сочи» был здорово выстроен. Так что среди российских тренеров есть люди, способные хорошо работать и решать самые серьезные задачи, - сказал Деменко.