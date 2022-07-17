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Карпин ответил на вопрос о борьбе «Ростова» за медали

17 Июля 2022 • 23:00 Комментировать
Динамо Москва
1:1
Ростов
окончен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на пресс-конференции после матча с «Динамо» (1:1) дал комментарий по целям команды на сезон.

- Даниил Уткин в первом матче сыграл сразу 90 минут. Довольны его игрой?

- Да, доволен. Почему он не должен был играть 90 минут, если прошел все сборы?

- Кажется, что такой «Ростов» способен бороться за медали. Насколько это реалистично?

- Такой задачи поставлено не было. Сейчас нужно получать как можно больше очков, а дальше посмотрим. Аппетит приходит во время игры. По одной игре судить сложно, после десяти туров уже можно будет что-то сказать», - передает слова Карпина корреспондент «Евро-Футбол.Ру» Николай Алексеев.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин
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