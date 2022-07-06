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Н’Жи обратился к «Динамо»

06 Июля 2022 • 12:09 Комментировать
Динамо Москва
...
Ростов
17.07 20:00

Бывший нападающий «Динамо» Клинтон Н’Жи прокомментировал свой уход из московского клуба.

Футболист поблагодарил клуб и болельщиков «бело-голубых» за время, проведённое вместе, пожелав успехов команде в дальнейшем.

«Мои товарищи по команде за эти три сезона стали мне как семья. Теперь я говорю вам, парни, «до свидания». Мир тесен, и надеюсь скоро увидеть вас. И огромное спасибо болельщикам «Динамо» за их любовь и поддержку», — написал Н’Жи в своих соцсетях.

Н’Жи перешёл в московский клуб летом 2019 года из французского «Марселя». Всего в составе «бело-голубых» игрок сборной Камеруна провёл 66 матчей, забив шесть голов и отдав четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Клинтон Н'жи
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ДИНАМО МОСКВА РОСТОВ
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