Н’Жи обратился к «Динамо»

Бывший нападающий «Динамо» Клинтон Н’Жи прокомментировал свой уход из московского клуба.

Футболист поблагодарил клуб и болельщиков «бело-голубых» за время, проведённое вместе, пожелав успехов команде в дальнейшем.

«Мои товарищи по команде за эти три сезона стали мне как семья. Теперь я говорю вам, парни, «до свидания». Мир тесен, и надеюсь скоро увидеть вас. И огромное спасибо болельщикам «Динамо» за их любовь и поддержку», — написал Н’Жи в своих соцсетях.

Н’Жи перешёл в московский клуб летом 2019 года из французского «Марселя». Всего в составе «бело-голубых» игрок сборной Камеруна провёл 66 матчей, забив шесть голов и отдав четыре результативные передачи.