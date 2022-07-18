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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов раскритиковал Захаряна и Фомина за матч с «Ростовом»

18 Июля 2022 • 11:46 Комментировать
Динамо Москва
1:1
Ростов
окончен

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением об игре «Динамо» в матче 1-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

По мнению специалиста, игра «бело-голубых» при новом главном тренер Славише Йокановиче выглядит так же, как и при Сандро Шварце в концовке минувшего розыгрыша. Напомним, нынешним летом немецкий наставник покинул московский клуб, возглавив берлинскую «Герту».

Также Тарханов раскритиковал молодых звёзд «Динамо» — Арсена Захаряна и Даниила Фомина, а также защитников — Сергея Паршивлюка и Александра Кутицкого.

«От Захаряна и Фомина я ждал большего. Никак они не выйдут на уровень оссени-2021, когда прямо летали по полю.

Динамовцам не хватает высокорослых защитников. Паршивлюк и Кутицкий не только слабо себя проявили на втором этаже, но и допускали позиционные ошибки», — цитирует Тарханова «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что команды показали яркую игру, в которой ближе к победе были ростовчане, перехватившие инициативу ближе к концовке встречи.

Свой следующий матч «бело-голубые» проведут 24 июля против «Торпедо». Начало — в 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Динамо Москва Александр Тарханов Даниил Фомин Арсен Захарян
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