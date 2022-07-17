Лещук расстроен ничьей «Динамо» в первом туре

Московское «Динамо» не смогло начать новый сезон российской Премьер-лиги с победы, несмотря на то, что быстро повело в счете в игре с «Ростовом». В середине второго тайма ростовчане отыгрались, и в результате москвичи были вынуждены довольствоваться лишь одним очком.

Голкипер московского клуба Игорь Лещук поделился своими впечатлениями от дебютного матча сезона.

- Думаю, сегодня результат, скорее, негативный. Хотим выигрывать в каждой игре, а сегодня не удержали преимущество, - цитирует игрока издание «Спорт-экспресс».

В следующем туре «Динамо» примет в домашнем матче «Торпедо», игра состоится 24 июля в Москве.