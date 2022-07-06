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Оздоев: «Смолов забил «Реалу» и «Барселоне» — молодец, а дальше-то что?»

06 Июля 2022 • 11:54 Комментировать
Динамо Москва
...
Ростов
17.07 20:00

Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился мнением о европейском опыте нападающего «Динамо» Фёдора Смолова.

Напомним, в начале 2020 года российский форвард выступал в составе испанской «Сельты» на правах аренды. В Ла Лиге Смолов провёл 14 матчей, отметившись двумя забитыми мячами. Оба гола пришлись на игры против грандов испанского футбола «Барселоны» и мадридского «Реала».

«Он поехал на два месяца. Забил «Реалу» и «Барселоне» — молодец. А дальше-то что? Вернулся в «Локомотив». И какой смысл тогда был в Европе?» — приводит слова Оздоева Sport24.

Полузащитник также считает, что Смолов допустил ошибку, вернувшись в Россию из голландского «Фейеноорда» в 2011 году.

В минувшем сезоне 32-летний Смолов провёл за «Динамо» и «Локомотив» в общей сложности 36 матчей, забив 14 голов и отдав три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Динамо Москва Фёдор Смолов Магомед Оздоев
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