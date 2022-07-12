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Карпин: «Либо вводите Fan ID во всех городах, либо нигде»

12 Июля 2022 • 21:10 Комментировать
Динамо Москва
...
Ростов
17.07 20:00

Наставник «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал введение Fan ID.

«У нас из-за введения Fan ID теперь сто процентов будет проблема с посещаемостью. По моим ощущениям, процентов на 50 посещаемость у нас в Ростове-на-Дону упадет», — приводит слова Карпина «РБ Спорт».

Специалист заявил, что при введении паспорта болельщика на нескольких стадионах, отсутствует спортивный принцип. В Москве на стадион могут приходить люди без Fan ID и заполнять арены, а в Ростове вместо 20-30 тысяч будут ходить 5 тысяч человек.

Напомним, паспорт болельщика будет действовать с начала сезона в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Сочи, Самаре и Ростове.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин fan id
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