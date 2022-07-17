Карпин: «Заканчивали сезон с одними иностранцами, сейчас их не стало, ничего нового»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча с «Динамо» в эфире канала «Матч Премьер».

- Новый сезон, и такая уникальная ситуация - в команде нет легионеров. Как это воспринимается изнутри?

- Да никак, наверное, заканчивали сезон с одними иностранцами, сейчас их не стало. Ничего нового.

- Вопрос по логистике. Как добирались до Москвы, сколько времени потратили, как команда - успела восстановиться или нет?

- Добирались долго, 14 часов. Сначала на автобусе до Ставрополя. Потом военные закрыли аэропорт Ставрополя, пришлось еще два часа ждать или три часа. В два часа ночи только прибыли в Москву, в отель. Обращать на это внимание сейчас? Всю весеннюю часть было то же самое, поэтому нет смысла об этом говорить.