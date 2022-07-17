Йоканович: «Играли против хорошей команды с сильным тренером»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович на пресс-конференции после матча с «Ростовом» (1:1) дал комментарий по игре.

- Игра сложилась сложно для обеих команд. «Ростов» хорошо вошёл в игру, контролировал матч. Он создал нам проблемы. После того, как они сравняли счёт, они были ближе к победе. Но в целом, ничья - справедливый итог.

- «Ростов» в том сезоне занял 9 место. Как вам соперник и уровень российского футбола?

- Я не удивлен уровнем чемпионата. Я посмотрел игры, они всегда почти равные. В РПЛ играть сложно. Я первый раз работаю в России, но я понимаю местный уровень и понимаю, с какими сложностями нам придется столкнуться. Мы сегодня играли против хорошей команды с сильным тренером», - передает слова Йокановича корреспондент «Евро-Футбол.Ру» Николай Алексеев.