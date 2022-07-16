Мостовой назвал бредом совмещение Карпиным должности главного тренера «Ростова» и сборной России

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о совмещении постов наставника «Ростова» и сборной России Валерием Карпиным.

«Изначально я был против этой идеи с совмещением. Бред. У нас уже был Слуцкий, который работал одновременно в ЦСКА и сборной. Зачем? У нас больше нет футбольных людей?» — цитирует Мостового RT.

По мнению эксперта, назначение Карпина, который занимает в Премьер-лиге 10-11-е место в турнирной таблице, главным тренером сборной России является нелогичным. Наставник «Зенита» Сергей Семак больше заслужил эту должность, но лучше, чтобы пришел иностранец.