Йоканович объяснил назначение Фомина капитаном «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович на пресс-конференции после матча с «Ростовом» (1:1) дал комментарий по выбору капитана команды.

- Почему капитаном стал Даниил Фомин вместо Антона Шунина?

- Шунин был капитаном при другом тренере. Сейчас главный тренер я. И я принял решение назначить Фомина капитаном. Даниил - лидер команды. Сегодня он это показал и на поле. Важность Шунина не изменилась, его статус остался тем же», - передает слова Йокановича корреспондент «Евро-Футбол.Ру» Николай Алексеев.

Напомним, что впервые капитанская повязка оказалась у Антона Шунина в сезоне 2011/12.