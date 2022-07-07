Агент: «Комличенко хочет играть у тренера, который в него верит»

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы нападающего «Динамо» Николая Комличенко, высказался о будущем своего клиента.

Напомним, минувший сезон 27-летний форвард провёл на правах аренды в «Ростове». Сейчас стороны пытаются договориться о новой аренде футболиста, либо о полноценном трансфере.

Агент заявил, что Комличенко хочет играть под руководством тренера, который в него верит.

«Николай хочет играть и прогрессировать. Расти как футболист в той команде и у того тренера, который на него рассчитывает», — приводит слова Клюева «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Комличенко провёл за «Ростов» 29 матчей, забив восемь голов и отдав три результативные передачи.