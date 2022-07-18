Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин высказался о ничьей в матче первого тура с «Ростовом».

- Как оцените старт сезона для «Динамо»?

- Не очень хорошо. Мне кажется, что повторяется начало прошлого сезона. Команда неплохо проводит первый тайм, и полный провал во втором тайме. Понятно, что физические кондиции оставляют желать лучшего, но на фоне «Ростова» «Динамо» во втором тайме смотрелось очень бледно.

- Можно ли говорить о том, что ключевым стал эпизод с пропущенным мячом, потому что до этого момента «Динамо» играло лучше?

- Во втором тайме остроты впереди не было. Если в первом тайме было два момента, которые нужно было реализовать – когда Смолов не забил после выхода один на один, и Макаров тоже. Если бы эти моменты использовали, может, игра пошла бы в другом русле. А во втором тайме практически ничего не было. А так получилось то, что получилось.

- Какая из команд вам больше понравилась?

- «Ростов» мне понравился, но в первом тайме он играл слишком академично. Или настолько он был уверен, что не проиграет. Мне это не очень понравилось. Не было азарта. А потом они стали проигрывать, и во втором тайме эта страсть у них появилась. Хотя и в первом тайме у них были хорошие подходы. После перерыва, когда они пропустили, счет стал подстегивать, чтобы его сравнять, и они сыграли более мощно, чем в первом тайме.

- Какие проблемы выявил этот матч?

- Проблемы есть в центральной зоне. В первом тайме моменты возникали, когда команда проваливалась по центру. Хорошо, что «Ростов» не воспользовался этим. И второй момент – в функциональном плане команда во втором тайме выглядела неважно. Как и в прошлом сезоне, когда был хороший первый тайм и провал во втором.

- Почерк нового тренера «Динамо» Славиши Йокановича в игре команды уже присутствует?

- Я особо нового ничего не заметил. Команда старается играть в том стиле, который прививался при Шварце. Изменений не увидел. Схема та же самая. Ребята стараются играть в контроль мяча.

- Что вам понравилось больше всего?

- Грулёв понравился. Смолов здорово организовал гол: ворвался в штрафную, обыграл и выкатил мяч. Но пока не очень хорошо выглядит Захарян. Видно, что он еще не набрал лучшую форму.

Реклама

- Многим Тюкавин, вышедший на замену, понравился больше, чем Смолов.

- Во втором тайме нужно было освежить игру впереди, а у парня есть хорошая скорость. Он может обыграть. Его нужно было выпускать гораздо раньше.

- Нет ощущения, что Тюкавин скоро вытеснит Смолова?

- Он обладает большей скоростью, чем Смолов, и у него есть огромное желание доказать, что он игрок стартового состава. Парень амбициозный.

- По первой игре можно сказать, какие задачи обе команды будут решать в новом сезоне?

- По себе знаю, у «Динамо» всегда была только одна задача – бороться за медали и кубок. Думаю, сейчас то же самое. Команда в прошлом сезоне боролась за чемпионство, и ставить задачу быть в пятерке – не очень логично менять цели.

- Но состав ослаблен отсутствием легионеров, которые были в прошлом сезоне.

- Согласен. Но у «Ростова» их вообще нет. Все же, думаю, у клуба тоже высокие задачи. Не борьба за чемпионство, но все-таки.

Елена Григорьевская