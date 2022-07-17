Фомин: «Быть капитаном - большая ответственность»

Московское «Динамо» не смогло начать новый сезон российской Премьер-лиги с победы, несмотря на то, что быстро повело в счете в игре с «Ростовом». Свой первый матч в качестве капитана команды провел хавбек московского «Динамо» Даниил Фомин.

Несмотря на то, что команде не удалось победить, Фомин доволен своим персональным дебютом в качестве капитана. Он также похвалил нового тренера клуба Сандро Шварца, отметив, что легко нашел с ним общий язык.

- Для меня это большая ответственность. Считаю, что команда нашла общий язык с тренером. Мы работаем вместе всего три недели, но думаю, что мы уже добились прогресса в некоторых компонентах, - цитирует игрока пресс-служба московского клуба.

В следующем туре «Динамо» примет в домашнем матче «Торпедо», игра состоится 24 июля в Москве.