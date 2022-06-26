Овечкин высказался о Йокановиче

Российский хоккеист Александр Овечкин поделился мнением о новом главном тренере «Динамо» Славише Йокановиче.

Напомним, вчера, 25 июня, Овечкин принял участие в товарищеском матче против команды «Амкал», состоящей из видеоблогеров. Сам хоккеист забил один из пяти голов совей команды в этой встрече.

«Спокойный мужик. Ну, а что? По-моему, он всего лишь пять дней руководит командой. Уверенный в себе человек. Я думаю, всё у него в «Динамо» будет в порядке», — приводит слова Овечкина «Матч ТВ».

Напомним, что на этом посту сербский специалист сменил немецкого наставника Сандро Шварца, который возглавил берлинскую «Герту».