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Овечкин высказался о Йокановиче

26 Июня 2022 • 10:40 Комментировать
Динамо Москва
...
Ростов
17.07 20:00

Российский хоккеист Александр Овечкин поделился мнением о новом главном тренере «Динамо» Славише Йокановиче.

Напомним, вчера, 25 июня, Овечкин принял участие в товарищеском матче против команды «Амкал», состоящей из видеоблогеров. Сам хоккеист забил один из пяти голов совей команды в этой встрече.

«Спокойный мужик. Ну, а что? По-моему, он всего лишь пять дней руководит командой. Уверенный в себе человек. Я думаю, всё у него в «Динамо» будет в порядке», — приводит слова Овечкина «Матч ТВ».

Напомним, что на этом посту сербский специалист сменил немецкого наставника Сандро Шварца, который возглавил берлинскую «Герту».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Александр Овечкин Славиша Йоканович
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