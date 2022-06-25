В «Динамо» сообщили, что ситуация с Варелой похожа на историю с Шиманьски

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о будущем защитника «бело-голубых» Гильермо Варелы.

Ранее стало известно о решении ФИФА предоставить возможность легионерам, выступающим в РПЛ, приостановить контракты со своими клубами до лета 2023 года.

«У Варелы такая же ситуация, как и у Шиманьски. Гильермо играл за сборную Уругвая, ему предоставили дополнительную неделю отдыха. Единственная разница между ними заключается в том, что федерация футбола Уругвая не оказывает на Варелу такого давления, с которым столкнулся Шиманьски», — приводит слова Гафина «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне 29-летний защитник провёл в составе «бело-голубых» 28 матчей, отметившись в них тремя результативными передачами. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2023 года.