Йоканович рассказал, по какой схеме будет играть «Динамо»

Наставник московского «Динамо» Славиша Йоканович поделился информацией о том, по какой схеме будут играть «бело-голубые».

«Я предпочитаю схему 4-3-3, но у нас должно быть несколько планов. Не могу сказать, что мы полностью готовы. Есть огромная масса работы, которую нужно проделать», — сказал Йоканович «Спорт-Экспрессу».

Специалист отметил, что перед стартом нового сезона Российской премьер-лиги футболисты находятся в хорошей форме.

Первый матч в чемпионате России «Динамо» проведет дома против «Ростова», встреча запланирована на 17 июля, начало игры в 20:00 по московскому времени.