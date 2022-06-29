«Динамо» ведёт переговоры о переходе Черышева

Московское «Динамо» вступило в переговоры по возможному переходу экс-полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, футболист намерен определиться со своим будущим клубом как можно скорее.

В минувшем сезоне 31-летний футболист провёл за «Валенсию» 20 матчей, забив в них один гол и отдав две результативные передачи. По окончании минувшего сезона Черышев объявил о своём уходе из испанского клуба, за который выступал на протяжении четырёх последних сезонов. Также россиянин защищал цвета «Вильярреала», «Севильи» и мадридского «Реала».

Ранее сообщалось, что интерес к Черышеву также проявляет московское «Торпедо».