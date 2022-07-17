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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Комличенко недоволен ничьей с «Динамо»

17 Июля 2022 • 23:29 Комментировать
Динамо Москва
1:1
Ростов
окончен

Как и предсказывал бывший футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов, нападающий «Ростова» Николай Комличенко попытался создать проблемы бело-голубым в матче первого тура начавшейся российской Премьер-лиги. Комличенко забил, сравнял счет, но вырвать победу «Ростов» не сумел, несмотря на свои моменты.

Нападающий «Ростова» признал, что не очень доволен таким результатом - по его мнению, «Ростов» потерял два очка.

- Отрицательно оцениваю сегодняшний результат, потеряли 2 очка, игра была под нашим контролем. Не реализовали много моментов, - цитирует слова игрока издание «Спорт-экспресс».

В следующем туре «Ростов» снова сыграет в Москве, но уже с «Локомотивом», игра состоится 24 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Динамо Москва Николай Комличенко
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