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Александр Мостовой: «Динамо» - молодцы, пришёл новый тренер, и они не проиграли» эксклюзив

18 Июля 2022 • 14:33 Комментировать
Динамо Москва
1:1
Ростов
окончен

Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче между «Динамо» и «Ростовом».

«Нормальный матч. В принципе, ничего другого не ожидал. Преимущество, конечно, могло быть у «Динамо» за счет своего поля. Но сейчас все выравнивается. Многие хорошие иностранцы уехали. Кто-то сейчас подумывает, чтобы уехать. Общий уровень в чемпионате становится более-менее равным, это подтвердил первый тур: пять ничейных результатов. Многие игры были похожими. «Динамо» могло проиграть, правда, сначала оно могло и второй забить. Общий рисунок остался такой, что после ухода легионеров уровень выровнялся.

«Ростов» во втором тайме был предпочтительнее, забрал инициативу себе. Ну а что мы хотим? «Динамо» и в концовке того сезона уже выдало ужасный отрезок. Играют ребята, которым по 21-22 года. В «Ростове», как мне кажется, костяк команды поопытнее. Многое зависит от физической формы команд. Сейчас многие говорят, что «Динамо» выглядело неважно, а вот «Ростов» здорово. Опять много говорят про Карпина. Но почему мы не говорим о том, что Йоканович еще только две недели в команде, он еще половины футболистов не знает по именам. Скажите, что «Динамо» - молодцы, наоборот, пришел новый тренер, и они не проиграли. Но все говорят только, какой хороший «Ростов». Хотя чего там хорошего?

Ничего нового пока Йоканович команде не привнес. Такая же ситуация, как и в «Спартаке». Абаскаль вот в меньшинстве вырвал ничью в Грозном. И они могли забить еще. Абаскаль уже, правда, больше с командой – месяц. Но для меня Йоканович всегда будет выше Абаскаля», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Динамо Москва Александр Мостовой Славиша Йоканович
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