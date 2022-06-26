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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сушинский рассказал, оштрафуют ли Овечкина за игру в футбол

26 Июня 2022 • 14:52 Комментировать
Динамо Москва
...
Ростов
17.07 20:00

Бывший нападающий сборной России по хоккею Максим Сушинский рассказал, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не будет подвергнут санкциям со стороны своего клуба за игру в товарищеском футбольном матче «Динамо» — «Амкал» (5:0).

Напомним, что Овечкин отметился забитым голом на 11-й минуте встречи.

«Мы же всё лето играем в футбол. Тем более это товарищеский матч, и все понимают, что по ногам бить нельзя. В контрактах не прописывают, что нельзя играть в футбол. Нельзя кататься только на горных лыжах», — приводит слова Сушинского «Спорт День за Днём».

Сушинский также отметил, что футбол, как и любой другой вид спорта, развивает мышление.

В минувшем сезоне «бело-голубые» заняли третье место в турнирной таблице РПЛ, а также сумели выйти в финал Кубка России, где уступили «Спартаку» (1:2).    

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Александр Овечкин Максим Сушинский Амкал
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