Сушинский рассказал, оштрафуют ли Овечкина за игру в футбол

Бывший нападающий сборной России по хоккею Максим Сушинский рассказал, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не будет подвергнут санкциям со стороны своего клуба за игру в товарищеском футбольном матче «Динамо» — «Амкал» (5:0).

Напомним, что Овечкин отметился забитым голом на 11-й минуте встречи.

«Мы же всё лето играем в футбол. Тем более это товарищеский матч, и все понимают, что по ногам бить нельзя. В контрактах не прописывают, что нельзя играть в футбол. Нельзя кататься только на горных лыжах», — приводит слова Сушинского «Спорт День за Днём».

Сушинский также отметил, что футбол, как и любой другой вид спорта, развивает мышление.

В минувшем сезоне «бело-голубые» заняли третье место в турнирной таблице РПЛ, а также сумели выйти в финал Кубка России, где уступили «Спартаку» (1:2).