Хохлов: Меня не убедила игра «Динамо» в первом туре РПЛ

Бывший наставник «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал игру «бело-голубых» под руководством Славиши Йокановича.

«Как и многих, меня тоже не убедила первая игра «Динамо», но об отставке речи и идти не может. Специалиста приглашали и какое-то время ему дадут поработать», — цитирует Хохлова «Спорт День за Днем».

Эксперт отметил, что говорить об отставке сербского специалиста после первых туров достаточно несерьезно.

В матче первого тура Российской премьер-лиги «Динамо» сыграло вничью с «Ростовом», игра завершилась со счетом 1:1. В следующей встрече «бело-голубые» сыграют с «Торпедо».