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В «Базеле» прокомментировали интерес к Ордецу

05 Июля 2022 • 15:40 Комментировать
Динамо Москва
...
Ростов
17.07 20:00

Руководитель пресс-службы «Базеля» Симом Вальтер прокомментировал информацию об интересе со стороны швейцарского клуба к защитнику «Динамо» Ивану Ордецу.

Ранее сообщалось, что 29-летний футболист может приостановить контракт с московским клубом и перейти в «Базель».

«По состоянию на данный момент у меня нет никакой информации об официальных переговорах, касающихся этого игрока», — приводит слова Вальтера «РБ Спорт».

В минувшем сезоне футболист провёл в составе «бело-голубых» 19 матчей, отметившись одним забитым мячом.

Портал Transfermarkt оценивает украинского игрока в 5 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Базель Динамо Москва Иван Ордец
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