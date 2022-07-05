В «Базеле» прокомментировали интерес к Ордецу

Руководитель пресс-службы «Базеля» Симом Вальтер прокомментировал информацию об интересе со стороны швейцарского клуба к защитнику «Динамо» Ивану Ордецу.

Ранее сообщалось, что 29-летний футболист может приостановить контракт с московским клубом и перейти в «Базель».

«По состоянию на данный момент у меня нет никакой информации об официальных переговорах, касающихся этого игрока», — приводит слова Вальтера «РБ Спорт».

В минувшем сезоне футболист провёл в составе «бело-голубых» 19 матчей, отметившись одним забитым мячом.

Портал Transfermarkt оценивает украинского игрока в 5 миллионов евро.