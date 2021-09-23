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Премьер-лига

Клаудиньо: «Я уже адаптировался к игре «Зенита»

23 Сентября 2021 • 19:11 Комментировать
Челси
1:0
Зенит
окончен

Летний новичок «Зенита» Клаудиньо рассказал о том, как обстоят его дела в команде из Северной столицы.

«Мне очень нужен был первый гол за «Зенит». Отличившись и отдав результативный пас в матче с «Рубином», я почувствовал уверенность.

Свои дебютные игры за петербуржскую команду оцениваю хорошо. Я будут выступать за наиболее популярный российский клуб. В первых матчах я придерживался командного стиля. Я уже адаптировался к игре «Зенита», - заявил Клаудиньо в интервью Yahoo Brasil.

24-летний полузащитник добавил, что он реализовал свою мечту, сыграв впервые в Лиге чемпионов.

Напомним, что матч «Челси» - «Зенит» на «Стэмфорд Бридж» завершился минимальным успехом лондонцев 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Клаудиньо
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