​«Челси» хочет выбить специальные разрешения, чтобы принять «Зенит» дома

Из-за серьёзных ограничений, существующих в Великобритании в условиях продолжающейся пандемии коронавируса, матч Лиги чемпионов между «Челси» и «Зенитом» может пройти не в Лондоне, а на нейтральном поле в другой стране. Впрочем, «пенсионеры» рассчитывают решить проблему. По данным sport24, лондонцы хотят выбить специальные разрешения для делегации питерского клуба.

«Челси» и «Зенит» сойдутся в первом туре группового этапа Лиги чемпионов во вторник, 14 сентября. Время начала игры – 22:00 по Москве.

Добавим, что вместе с «Челси» и «Зенитом» в группе Н выступят «Ювентус» и «Мальмё».