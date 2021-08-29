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Лига чемпионов

​«Челси» хочет выбить специальные разрешения, чтобы принять «Зенит» дома

29 Августа 2021 • 16:36 Комментировать
Челси
...
Зенит
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14.09 22:00

Из-за серьёзных ограничений, существующих в Великобритании в условиях продолжающейся пандемии коронавируса, матч Лиги чемпионов между «Челси» и «Зенитом» может пройти не в Лондоне, а на нейтральном поле в другой стране. Впрочем, «пенсионеры» рассчитывают решить проблему. По данным sport24, лондонцы хотят выбить специальные разрешения для делегации питерского клуба.

«Челси» и «Зенит» сойдутся в первом туре группового этапа Лиги чемпионов во вторник, 14 сентября. Время начала игры – 22:00 по Москве.

Добавим, что вместе с «Челси» и «Зенитом» в группе Н выступят «Ювентус» и «Мальмё».

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Челси Зенит
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