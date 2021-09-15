​Колосков: «По составу «Зенит» может бороться за второе место в группе Лиги чемпионов»

Вячеслав Колосков, являющийся почётным президентом РФС, поделился впечатлением от первого матча «Зенита» в новом сезоне Лиги чемпионов.

Напомним, что «Зенит» проиграл в гостях у «Челси» с минимальным счётом 0:1.

Колосков отметил, что «Зенит» достойно выступил в Лондоне, грамотно действуя как в обороне, так и при выходах в атаки. По словам Колоскова, чемпионы России показали, что с грандами европейского футбола можно играть на равных.

Что касается перспектив «Зенита» в Лиге чемпионов, Колосков считает, что у команды Сергея Семака есть шансы оказаться в плей-офф.

«По составу и самим футболистам у «Зенита» есть возможность бороться за второе место, а за третье – стопроцентно», - цитирует Колоскова sport24.