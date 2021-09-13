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Лига чемпионов

Петржела: «У «Зенита» не будет шансов в матче с «Челси»

13 Сентября 2021 • 18:58 Комментировать
Челси
...
Зенит
1.20 6.60 15.00
14.09 22:00

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от предстоящего матча питерцев с «Челси» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. По словам наставника, у команды Семака нет шансов.

Он заявил, что у «Челси» одна из самых сильных команд в мире, и вряд ли «Зенит» сможет что-то противопоставить лондонцам. Петржела отметил, что если даже питерцы сыграют от обороны, то команда Тухеля всё равно возьмёт три очка, пишет «СЭ».

Напомним, что матч между «Челси» и «Зенитом» состоится 14 сентября в Лондоне. Начало игры запланировано в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Зенит Властимил Петржела
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