Петржела: «У «Зенита» не будет шансов в матче с «Челси»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от предстоящего матча питерцев с «Челси» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. По словам наставника, у команды Семака нет шансов.

Он заявил, что у «Челси» одна из самых сильных команд в мире, и вряд ли «Зенит» сможет что-то противопоставить лондонцам. Петржела отметил, что если даже питерцы сыграют от обороны, то команда Тухеля всё равно возьмёт три очка, пишет «СЭ».

Напомним, что матч между «Челси» и «Зенитом» состоится 14 сентября в Лондоне. Начало игры запланировано в 22:00 по московскому времени.