​Только часть команды «Зенита» поддержала акцию в поддержку темнокожих

Во вторник «Зенит» проводит гостевой матч групповой стадии Лиги чемпионов против «Челси». Перед стартовым свистком на поле «Стэмфорд Бридж» почти все футболисты «Челси» преклонили колено в поддержку известно акции Black Lives Matter (Жизни темнокожих важны). Что касается «Зенита», то акцию поддержали только шесть футболистов. Это Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Вендел, Малком, Клаудиньо и Сердар Азмун. Российские футболисты, а также украинец Ярослав Ракицкий преклонять колено не стали.

Следить за ходом матча «Челси» - «Зенит» можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.