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Премьер-лига

«Бавария» видит в Вернере альтернативу Коману

14 Сентября 2021 • 16:25 Комментировать
Челси
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Зенит
1.22 6.80 17.00
Через 4 ч. 7 мин.

Возможный уход французского вингера Кингсли Комана в 2022 году не станет для чемпионов Германии большой трагедией.

У сильнейшего клуба Бундеслиги по итогам прошлого сезона есть план, кем восполнить вероятную потерю одного из футболистов атакующей группы. По информации портала Bild, «ротен» попытаются оформить трансфер Тимо Вернера, если Кингсли Коман прекратит свои выступления в Мюнхене.

Как известно, у 25-летнего француза в 2023 году истекает срок действия соглашения с «Баварией». И пока стороны далеки от пролонгации.

Коман в нынешнем сезоне в трёх матчах за клуб не отличился на разу результативными действиями. У Венгера аналогичные показатели в четырёх играх за «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Тимо Вернер Кингсли Коман
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