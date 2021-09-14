В «Зените» объяснили, почему Барриос прилетел в Лондон позже

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, почему полузащитник Вильмар Барриос прилетел в Лондон позже других игроков. Напомним, что питерцам предстоит сыграть с «Челси» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Он заявил, что у Барриоса после поездки в сборную Колумбии были проштампованы все страницы загранпаспорта. В связи с этим, ему пришлось делать новый паспорт и визу. Медведев отметил, что всё произошло так быстро благодаря поддержке консульства Колумбии и Российского футбольного союза, которому удалось договориться с британскими властями, пишет «Спорт-Экспресс».

Напомним, что матч между «Челси» и «Зенитом» состоится 14 сентября в 22:00.