Газзаев: «Зениту» пора бы уже выходить из группы Лиги чемпионов

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев высказался касательно шансов питерского «Зенита» в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов. Отметим, что по итогам жеребьёвки россиянам за выход в плей-офф придется состязаться с «Ювентусом», «Мальме» и «Челси».

Газзаев подтвердил, что группа питерцев действительно сильная, об этом он сказал в интервью «Спорт-Экспрессу». Но, специалист считает, что «Зениту» по силам выйти в следующую стадию турнира. «Пора «Зениту» не только во внутреннем чемпионате играть на голову выше всех, но и в Лиге чемпионов побороться. Команда стабилизировалась, осуществила хорошие трансферы. Шансы есть!», - поделился Газзаев.

К слову, в прошлом году «Зенит» занял последнее место в квартете с «Брюгге», «Лацио» и дортмундской «Боруссией».