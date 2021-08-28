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Лига чемпионов

Газзаев: «Зениту» пора бы уже выходить из группы Лиги чемпионов

28 Августа 2021 • 12:22 Комментировать
Челси
...
Зенит
14.09 22:00

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев высказался касательно шансов питерского «Зенита» в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов. Отметим, что по итогам жеребьёвки россиянам за выход в плей-офф придется состязаться с «Ювентусом», «Мальме» и «Челси».

Газзаев подтвердил, что группа питерцев действительно сильная, об этом он сказал в интервью «Спорт-Экспрессу». Но, специалист считает, что «Зениту» по силам выйти в следующую стадию турнира. «Пора «Зениту» не только во внутреннем чемпионате играть на голову выше всех, но и в Лиге чемпионов побороться. Команда стабилизировалась, осуществила хорошие трансферы. Шансы есть!», - поделился Газзаев.

К слову, в прошлом году «Зенит» занял последнее место в квартете с «Брюгге», «Лацио» и дортмундской «Боруссией».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Валерий Газзаев Лига Чемпионов
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